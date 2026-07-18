Tayyar Article
بطولة آسيا للاناث (تحت ال18 سنة) في كرة السلة - لبنان الى المباراة النهائية... وفوزه يؤهله الى المستوى"أ"
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18 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بات منتخب لبنان للإناث بكرة السلة (تحت ال١٨ سنة) على بعد خطوة واحدة من التأهل الى المستوى "أ" بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة آسيا (المستوى "ب") التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك عندما هزم المنتخب الأندونيسي بجدارة
( 77-54 ) في المباراة نصف النهائية التي جرت ظهر السبت .وجاءت الأرباع كالآتي:(25-17)(38-30)(64-47)( 77-54)..
ونجح منتخب الأرز في التفوّق على خصمه منذ انطلاق المباراة واستطاعت اللاعبات اللبنانيات من توسيع الفارق رويداً رويداً وتنفيذ خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب الأميركي "المخضرم" بول كافتر ونجحن في تحقيق فوز جديد في البطولة القارية ومن دون اي خسارة بعدما فزن في المباريات الثلاث في الدور الأول وتأهلن مباشرة الى الدور نصف النهائي ليفزن السبت على المنتخب الأندونيسي ويعبرن الى الدور النهائي الذي سيقام عند الساعة 2.30 من بعد ظهر الأحد بتوقيت بيروت ضد الفائز من المباراة نصف النهائية الثانية بين كازاخستان والهند.
مع العلم ان منتخب الأرز سبق ان هزم كازاخستان في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية.
وبات لبنان أمام فرصة كبيرة جداً للتأهل الى المستوى"أ" الآسيوية أي مجموعة النخبة لتحت ال18 سنة ،لأن حامل اللقب فقط يتأهل الى المستوى "أ"،مع الأمل الكبير بالفوز في النهائي لتحقيق انجاز جديد لكرة السلة اللبنانية عامة والأنثوية خاصة بعد الاستراتيجية الناجحة التي وضعها الاتحاد اللبناني لكرة السلة لكافة المنتخبات الوطنية(جميع الفئات العمرية للذكور والاناث).
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