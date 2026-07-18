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أول تعليق من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال (فيديو)

  • 18 July 2026
  • 1 hr ago
    • Sports
  • source: tayyar.org

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