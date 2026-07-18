أول تعليق من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال (فيديو)
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18 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تحدث ميسي عن إحدى أكثر الصور تداولاً في الفترة الأخيرة، والتي تجمعه بالنجم لامين يامال، عندما كان الأخير رضيعاً، وذلك قبل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، الذي سيقام، مساء الأحد. وخلال فعالية أُقيمت في نيويورك وجمعت مجموعة من أبرز نجوم الرياضة العالمية، وصف ميسي هذه المصادفة بأنها "مجنونة"، مؤكداً أنه لم يكن يتخيل يوماً أن يلتقي بالطفل الذي التقط معه تلك الصورة في نهائي كأس العالم بعد سنوات.
وقال ميسي: "تلك الصورة مذهلة، فمن الصعب أن تلتقط صورة مع طفل رضيع، ثم تجد نفسك تواجهه بعد سنوات في نهائي كأس العالم. إنه أمر جنوني ولا يُصدق حقًا".
وشدد: "يلعب لامين في نادٍ أعشقه، وأتمنى له كل التوفيق، إنه أحد أفضل لاعبي العالم، ورغم صغر سنه، لا يزال أمامه مستقبل باهر وفرصة كبيرة لتحقيق إنجازات تاريخية، وهو ما سنحاول منعه هذه المرة".
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