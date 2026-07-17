Tayyar Article
بطولة لبنان لكرة السلة/ نهاية الشوط الأول بتقدم "الرياضي" على "الأنطونية": الرياضي 41-28 الأنطونية
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17 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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22 :14
الأنباء الكويتية: السيطرة على حريقين اندلعا في جنوب الكويت بعد استهداف مواقع في هجمات إيرانية ولم ترد أنباء عن إصابات
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عراقجي: مقتل 3 من أبناء القرى في قصف جسر بندر خمير ولن نسمح أبدا بأن يذهب دمهم هدرا
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21 :56
وزيرة التربية ريما كرامي:
-إسرائيل دمّرت 3 مدارس رسمية وخاصة تدميرًا كاملًا
-ندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف تدمير المؤسسات التربوية
-ثانوية المهدي في بنت جبيل تحولت إلى كومة من الرماد
-
21 :52
الخارجية الأميركية: نرحب بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا
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21 :32
وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء: السيطرة على حريقين في موقعين جنوبي البلاد بعد استهدافهما من قبل إيران دون إصابات
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