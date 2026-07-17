Tayyar Article
مونديال 2026: المنظمون يراقبون عن كثب دخان حرائق الغابات في كندا قبل المباراة النهائية
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17 July 2026
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59 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن منظمو مونديال 2026 لكرة القدم، اليوم ، أنهم يراقبون عن كثب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا، والذي يغطي مساحات واسعة من الولايات المتحدة، قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، في وقت تأثرت فيه نيويورك بشكل خطير بتلوث الهواء، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، خلال مؤتمر صحافي: "لقد دار نقاش حول هذا الأمر، ولدينا شخص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجود في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هناك، لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب".
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