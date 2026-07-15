Tayyar Article
إسبانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0
-
15 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
23 :48
أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل
-
23 :40
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل
-
23 :29
ترامب: لا حاجة للوجود عسكريا في العراق وشركاتنا النفطية ستبرم اتفاقات غير مسبوقة مع بغداد
-
23 :05
القيادة المركزية الأمريكية:
- قواتنا قادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد
- انتشار أكثر من 20 سفينة حربية أميركية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط
- استأنفنا فرض الحصار البحري على إيران
-
23 :01
خاص - وزير متفائِل بمفاوضات روما.. ما السبب؟ تتمة
-
22 :57
التلفزيون الإيراني: دويّ انفجارات بين قرية طاهرويي ومدينة سيريك، جنوبي البلاد
-
-
Other stories
-
-
-
نبأ سار للمصريين.. الحاسوب الخارق يتوقع بطل كأس العالم 2026
-
رسالة من رئيس الفيفا إلى منتخب المغرب.. ماذا قال؟
-
برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة الجناح الألماني كريم أديمي
-
استبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين من كأس العالم
-
مبابي "ينسحب" من تدريب فرنسا الأخير قبل لقاء إسبانيا المرتقب
-
سابقة تاريخية في المربع الذهبي.. مونديال 2026 يكسر قواعده المعتادة
-
كوناتي يرد على يامال: منتخب فرنسا لا يخاف أحدا
-
الاتحاد الألماني يسجل عجزاً بعد الخروج المبكر من كأس العالم
-
«فيفا» يؤكد مجدداً شرعية الهدف المثير للجدل لإنجلترا في شباك النرويج
-
لهيب المونديال يفرض شروطه.. "فيفا" و"فيفبرو" يبحثان بروتوكولات لمواجهة الحرارة
-
ليسوا أرجنتينيين.. لماذا يشجع 117 مليون بنغلاديشي رفاق ميسي ضد إنجلترا؟
-
بعد خروجها من كأس العالم... السنغال تقيل مدربها وأعضاء جهازه الفني!
-
تنديد رسمي فرنسي بـ"العنصرية الفجة"!
-
جار جديد لأولد ترافورد.. مان يونايتد يكشف ملعب الـ100 ألف
-
رئيس أساقفة أرجنتيني يستشهد بكلمات ميسي خلال قداس عيد الاستقلال
-
كلوب يفجر المفاجأة: حاولت ضم مبابي إلى ليفربول في 2017
-
بونو يكشف سبب الهزيمة من فرنسا ويشيد بميسي أمام مصر
-
«الفار» في كأس العالم... تقنية تحسم اللقطة ولا تُنهي الجدل
-
ليلة حزينة في المغرب.. "الأسود" يرحلون والحلم لا يموت
-
من هو اللبناني جون حداد الذي يقف خلف آلة الأهداف إرلينغ هالاند؟ (صور)
-
-
Just in
-
23 :48
أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل
-
23 :40
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل
-
23 :29
ترامب: لا حاجة للوجود عسكريا في العراق وشركاتنا النفطية ستبرم اتفاقات غير مسبوقة مع بغداد
-
23 :05
القيادة المركزية الأمريكية:
- قواتنا قادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد
- انتشار أكثر من 20 سفينة حربية أميركية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط
- استأنفنا فرض الحصار البحري على إيران
-
23 :01
خاص - وزير متفائِل بمفاوضات روما.. ما السبب؟ تتمة
-
22 :57
التلفزيون الإيراني: دويّ انفجارات بين قرية طاهرويي ومدينة سيريك، جنوبي البلاد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - وزير متفائِل بمفاوضات روما.. ما السبب؟
-
-
-
14 July 2026
-
نبض زحلة: لدعم الاقتصاد المحلي zahle summer fiesta
-
-
14 July 2026
-
شاب يعمل " ديليفري " مفقود.. ما القصة؟
-
-
-
14 July 2026
-
عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!
-
-
-
14 July 2026
-
نهاية حزينة..
-
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - القرار الظني في تفجير المرفأ بانتظار ملاحظات الحاج.. هل يصدر قريباً؟
-
-
-
14 July 2026
-
قصّة ثورة وطيّارة بين الرينغ والقليعات، وابراهيم الصقر يغنّي لأحمد الشرع
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - روما على وقع استراتيجية إسرائيلية جديدة... وهذه معالمها!
-
-
-
14 July 2026
-
"نادي قضاة لبنان": إقرار العفو العام يشكل اعترافا ضمنيا بفشل السلطتين التنفيذية والتشريعية المتعاقبتين
-
-
-
14 July 2026
-
بالفيديو - في صيدا... اقتحام مسلّح لـ"سناك"!
-
-
14 July 2026