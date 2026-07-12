أقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم مدربه باب تياو بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم المقامة راهنا في أميركا الشمالية.وعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي "تقرر الشروع في إجراءات إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى جانب جميع أعضاء جهازه الفني".