أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق "من دون فرنسيين"، موجة انتقادات حادة الأحد من وزراء وقادة أحزاب ندّدوا بما وصفوه "عنصرية فجة" و"خطاب الكراهية".في مدريد، حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على ما اعتبره "تصريحات معادية للأجانب". وقال سانشيز "هناك من لا يزال يقيس الانتماء على اسم العائلة، وعلى مكان الولادة، وعلى لون البشرة. آخرون يقيسونه بالارتباط بالبلد والرغبة في المساهمة فيه".وتابع "إسبانيا هي للذين يحبونها ويجعلونها تحيا، لا للذين ييدلون بتصريحات معادية للأجانب لا تشرفها". وقال متوجها الى الفرنسيين "فرنسا، سنتواجه في نصف النهائي، وليربح الأفضل، ولتخسر العنصرية!".