Tayyar Article
نهائيات كأس العالم لكرة القدم: الأرجنتين تهزم سويسرا بنتيجة 3-1 وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
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12 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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إيران تعلن تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة قاعدة العديد الجوية في قطر
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08 :20
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأميركية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت بانعدام الأمن
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الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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08 :07
فوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة (2 - 1) وتأهله إلى النصف النهائي لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد فوزه على نظيره سويسرا بنتيجة (3 - 1)
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07 :59
"الثنائي": هذا أمر خطِر جدًا (الديار) تتمة
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