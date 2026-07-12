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Tayyar Article

نهائيات كأس العالم لكرة القدم: الأرجنتين تهزم سويسرا بنتيجة 3-1 وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026

  • 12 July 2026
  • 1 hr ago
    • Sports
  • source: tayyar.org

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