Tayyar Article
نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 بين إسبانيا وبلجيكا في دور ربع نهائي المونديال 2026
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10 July 2026
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11 hrs ago
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source: tayyar.org
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