Tayyar Article
الأرجنتين تفوز على مصر 3 ـ 2 وتتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :14
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وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها
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21 :36
وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها
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