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Tayyar Article

الأرجنتين تفوز على مصر 3 ـ 2 وتتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم

  • 07 July 2026
  • 1 hr ago
    • Sports
  • source: tayyar.org

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