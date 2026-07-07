مواجهة مصريّة - أرجنتينيّة... إليكم التشكيلة!
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07 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين:
▪️ إيميليانو مارتينيز – حراسة المرمى (23)
▪️ نيكولاس تالياڤيكو (3)
▪️ ليساندرو مارتينيز (6)
▪️ كريستيان روميرو (13)
▪️ ناهويل مولينا (26)
▪️ لياندرو بارديس (5)
▪️ رودريغو دي بول (7)
▪️ ماك أليستر (20)
▪️ إنزو فرنانديز (24)
▪️ جوليان ألفاريز (9)
▪️ ليونيل ميسي (C) – قائد المنتخب (10)
▪️ مصطفى شوبير – حراسة المرمى (23)
▪️ محمد هاني (3)
▪️ رامي ربيعة (5)
▪️ ياسر إبراهيم (2)
▪️ كريم حافظ (15)
▪️ إمام عاشور (8)
▪️ مصطفى زيكو (11)
▪️ مهند لاشين (17)
▪️ مروان عطية (19)
▪️ هيثم حسن (12)
▪️ محمد صلاح (C) – قائد المنتخب (10)
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