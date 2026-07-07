Tayyar Article
دور ال 16-مونديال 2026: فوز بلجيكا على الولايات المتحدة 4-1 و انتقالها الى ربع النهائي لمواجهة اسبانيا
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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08 :19
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