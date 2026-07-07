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Tayyar Article

فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 وتأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

  • 07 July 2026
  • 46 mins ago
    • Sports
  • source: tayyar.org

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