Tayyar Article
فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 وتأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
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07 July 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف:
- العالم أدرك أن الثورة والجمهورية الإسلامية باقيتان وبفضل دعم شعبنا لا طريق مسدوداً ولا هزيمة
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