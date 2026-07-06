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بعد توقعه فوز مصر على أستراليا.. "الحاسوب الخارق" يحدد نتيجة مباراة الأرجنتين

  • 06 July 2026
  • 1 hr ago
    • Sports
  • source: العربية

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