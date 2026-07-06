بعد توقعه فوز مصر على أستراليا.. "الحاسوب الخارق" يحدد نتيجة مباراة الأرجنتين
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: العربية
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كشفت شبكة أوبتا الشهيرة للإحصاءات عن المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، حيث أظهرت 25 ألف محاكاة عبر حاسوب خارق تفوق رفاق ليونيل ميسي بنسبة 70.4 بالمئة.
وسيخوض منتخبا مصر والأرجنتين أول مواجهة بينهما في تاريخ كأس العالم، بينما يعود آخر لقاء جمعهمها إلى مباراة ودية أقيمت في القاهرة عام 2008، انتهت بفوز الأرجنتين 2-صفر بهدفين سجلهما سيرجيو أغويرو ونيكولاس بورديسو، في غياب ميسي بسبب الإصابة.
وتدخل الأرجنتين المباراة بسلسلة من ثمانية انتصارات متتالية أمام المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بينها فوزان في النسخة الحالية على الجزائر وكاب فيردي، كما لم يسبق لأي منتخب أن حقق ثلاثة انتصارات على منتخبات أفريقية في نسخة واحدة من البطولة.
وتشير محاكاة "أوبتا" البالغ عددها 25 ألفاً إلى فوز الأرجنتين في 70.4 بالمئة من الحالات خلال الوقت الأصلي، مقابل 11.7 بالمئة فقط لمصر، بينما انتهت 17.9 بالمئة من المحاكاة بالتعادل بعد 90 دقيقة، ما يعني اللجوء إلى وقت إضافي.
وسيحاول لاعبو مصر إيقاف خطورة ميسي وتألقه بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة حتى الآن.
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