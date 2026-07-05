Tayyar Article
الفيفا يلغي البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهــاجم المنتخب الأمريكي "فولارين بالوغون" ليتمكن من اللعب أمام بلجيكا، بعد طلب من ترامب
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :25
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي للـ NBN:
- عن الرئيس عون: في واحد بدو يبطل يكون رئيس الآخرين لحتى يحكي عن حروب الآخرين
- العمل الميداني في الجنوب اللبناني وسنقاتل لآخر رمق
- المنطقة سقطت من يد السلطة اللبنانية وليس المقاومة
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21 :54
البطريرك الراعي:
- أدعو الجميع لحفل تطويب البطريرك إلياس الحويك الذي نسميه أب لبنان
- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
- أنا قرأت "اتفاق الإطار" وباركته لكن هذا لا يعني أنني تبنيته لأنه هذا يعد أمراً والتنفيذ أمر آخر
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- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
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- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
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Just in
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22 :25
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي للـ NBN:
- عن الرئيس عون: في واحد بدو يبطل يكون رئيس الآخرين لحتى يحكي عن حروب الآخرين
- العمل الميداني في الجنوب اللبناني وسنقاتل لآخر رمق
- المنطقة سقطت من يد السلطة اللبنانية وليس المقاومة
-
22 :17
بلديات القرى المسيحية الحدودية تردّ على نتنياهو: ادعاءاتك ملفّقة !تتمة
-
22 :12
الأمين العام لجامعة الدول العربية: نسف الاحتلال حياً كاملاً في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان استمرار لسلوك "إسرائيل" البربري والوحشي
-
21 :54
البطريرك الراعي:
- أدعو الجميع لحفل تطويب البطريرك إلياس الحويك الذي نسميه أب لبنان
- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
- أنا قرأت "اتفاق الإطار" وباركته لكن هذا لا يعني أنني تبنيته لأنه هذا يعد أمراً والتنفيذ أمر آخر
-
21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
-
20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
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