Tayyar Article
نهاية الوقت الاصلي لمباراة مصر واستراليا
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03 July 2026
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50 mins ago
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source: tayyar.org
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23 :48
مقتل 3 أشخاص في قصف روسي عنيف استهدف مدينة سومي شمالي أوكرانيا
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22 :49
الوكالة الوطنية: نفّذت إسرائيل عملية تفجير في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل
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"تسنيم": واشنطن مارست ضغوطًا وهددت دولًا لثنيها عن المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي
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مصدر لرويترز: الفيفا يجري مناقشات بشأن تقديم موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم يوم الأحد بسبب مخاطر توقفها جراء الأحوال الجوية
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"الحدث": أنباء أولية عن 3 مصابين واحتمال سقوط قتيل بإطلاق نار داخل مركز فيرلاين التجاري بولاية ميشيغان والتحقيقات مستمرة
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22 :49
الوكالة الوطنية: نفّذت إسرائيل عملية تفجير في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل
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