فيديو تفتيش ميسي في مطار أميركي يخطف الأنظار
-
03 July 2026
-
44 mins ago
-
-
source: Skynews
-
أثار مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يخضع لإجراءات تفتيش صارمة في أحد المطارات بالولايات المتحدة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع المتداول قائد المنتخب الأرجنتيني أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش التي فرضت على جميع أفراد بعثة منتخب بلاده فور وصولها إلى مطار ميامي، استعدادا لمقابلة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبينت اللقطات لاعب إنتر ميامي الأميركي وهو يمر عبر جهاز كشف المعادن، قبل أن يفرغ جيوبه ويخضع لتفتيش أمني إضافي.
وما أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هو تعامل ميسي الذي يقيم في ميامي منذ عام 2023، مع الإجراءات بابتسامة وخفة.
وفي إحدى اللحظات، ضحك ميسي عندما اكتشف محتويات حقيبة زميله كريستيان روميرو أثناء التفتيش، بحسب التقارير.
وعلق أحد المستخدمين بأن ميسي نفسه، ورغم شهرته العالمية، لم يستثن من إجراءات التفتيش الصارمة التي تطبقها السلطات الأميركية.
وتفرض السلطات الأميركية في المطارات والمنافذ الحدودية إجراءات تفتيش صارمة، دون استثناء، تشمل البعثات الرياضية المشاركة في كأس العالم، وتشمل الإجراءات عمليات تفتيش عشوائية أو تدقيقا في الأفراد والوفود الرياضية المشاركة لضمان السلامة.
وأبدت العديد من الوفود المشاركة في البطولة استياءها من عمليات التفتيش عند دخول الأراضي الأميركية وطول مدتها.
وواجه لاعبون وأفراد الأجهزة الفنية والصحفيون والحكام، وحتى أفراد عائلات المنتخبات، عقبات كبيرة قبل دخول الأراضي الأميركية، وخضعوا لاستجوابات وتفتيش صارم، فيما تم منع عدد كبير منهم من الدخول للبلاد.
-
Just in
-
09 :59
تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
-
09 :56
الوكالة الوطنية: جريحان في غارتين من مسيرة استهدفت ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور
-
09 :50
المنظمة البحرية الدولية: نؤكد وقوع 49 هجوما على سفن خلال حرب إيران أسفرت عن قتل 14 بحارا
-
09 :48
فنان شهير يدخل القفص الذهبي.. وصور رومانسية توثق تتمة
-
09 :44
سوق الإسمنت ينتظر المستوردين (الأخبار) تتمة
-
09 :30
هذا ما فعله كوبر في لبنان.. ولماذا بقي أحد مساعديه في بيروت؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
سوريا تحصّن لبنان بمشروع التكامل: لئلا يتفرد نتنياهو بالجميع
-
المونديال يفقد أحد عمالقته.. ألمانيا تودع أمام باراغواي
-
من يملك الملف المثالي لقيادة فرنسا بعد المونديال؟.. الظاهرة رونالد يجيب
-
نساء «سكواميش»: كأس العالم وضع ثقافتنا على الخريطة
-
فخ الحرارة ينتظر المشجعين في دالاس خلال كأس العالم
-
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم
-
"مفضوحة".. اتهام الفيفا بتسهيل طريق ميسي إلى نهائي كأس العالم
-
خلافا لكل التوقعات.. 13 مؤشرا إحصائيا ترشح أمريكا لخطف لقب المونديال
-
بعد وصف جدولها بـ«الممل»... باي أريا تكسب رهان استضافة المونديال
-
فريق درب المنية ينظم رحلة إستكشافية في أحراج المنطقة
-
صورة دور الـ 32 تكتمل... مَن ضدّ من؟
-
تحقيق-في المكسيك.. قمصان كأس العالم تناسب الكل حتى الكلاب والقطط والخيول
-
هدافو مونديال 2026.. "النيران الصديقة" في الصدارة
-
إنفانتينو: فترات استراحة الترطيب في كأس العالم رياضية بحتة وليست تجارية
-
رونالدينيو يعود من الاعتزال بعمر 46 عاما لمطاردة حلم جديد في الدرجة الثالثة الإيطالية
-
هل يحضر ترامب نهائي كأس العالم؟
-
وصف إنفانتينو بـ"اللص".. فيفا يطرد معلقاً شهيراً من تغطية كأس العالم
-
مدرب النرويج.. جهزوا جنازته ثم نهض ليقود المنتخب إلى دور الـ32
-
أثناء مباراة الأردن والجزائر.. "حادث أليم" وسط عمّان
-
كيروش: إنجلترا لديها ثلاثة أسود على قميصها وغانا تملك 33 مليون أسد
-
-
Just in
-
09 :59
تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
-
09 :56
الوكالة الوطنية: جريحان في غارتين من مسيرة استهدفت ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور
-
09 :50
المنظمة البحرية الدولية: نؤكد وقوع 49 هجوما على سفن خلال حرب إيران أسفرت عن قتل 14 بحارا
-
09 :48
فنان شهير يدخل القفص الذهبي.. وصور رومانسية توثق تتمة
-
09 :44
سوق الإسمنت ينتظر المستوردين (الأخبار) تتمة
-
09 :30
هذا ما فعله كوبر في لبنان.. ولماذا بقي أحد مساعديه في بيروت؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
فنان شهير يدخل القفص الذهبي.. وصور رومانسية توثق
-
-
03 July 2026
-
سوق الإسمنت ينتظر المستوردين
-
-
-
03 July 2026
-
هذا ما فعله كوبر في لبنان.. ولماذا بقي أحد مساعديه في بيروت؟
-
-
-
03 July 2026
-
فؤاد السنيورة يفنّد ثغرات الإتفاق - الإطار: يفتقر إلى جدول زمني ملزم ولا ينص على الإنسحاب
-
-
-
03 July 2026
-
أسعار جديدة للمحروقات.. ارتفاع أم انخفاض؟
-
-
-
03 July 2026
-
سوريا تحصّن لبنان بمشروع التكامل: لئلا يتفرد نتنياهو بالجميع
-
-
03 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مستشار مثير للجدل… تعيينه يفتح باب التساؤلات!
-
-
-
03 July 2026
-
الجيش اللبناني يرفض الخضوع للامتحان!
-
-
-
03 July 2026
-
زلزال بشدة 6.2 يضرب هذا البلد!
-
-
-
03 July 2026
-
ترامب: تنازلت عن راتبي ولا أتقاضى أجرا من الحكومة
-
-
-
03 July 2026