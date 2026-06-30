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المونديال يفقد أحد عمالقته.. ألمانيا تودع أمام باراغواي

  • 30 June 2026
  • 50 mins ago
    • Sports
  • source: Skynews

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