المونديال يفقد أحد عمالقته.. ألمانيا تودع أمام باراغواي
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30 June 2026
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50 mins ago
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source: Skynews
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ودع منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعدما خسر أمام باراغواي 4-3 بركلات الترجيح، إثر تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في أول مباراة بالبطولة الحالية تحسم عبر الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.
وفاجأ منتخب باراغواي منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 42 عبر خوليو إنسيسو، لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.
واستعاد المنتخب الألماني توازنه مع بداية الشوط الثاني، بعدما أدرك كاي هافيرتز التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأس، لتدخل المباراة مرحلة من الندية وسط محاولات متبادلة لحسم بطاقة التأهل.
ورغم الفرص التي سنحت للمنتخبين، تألق الحارسان مانويل نوير وأورلاندو خيل في التصدي لعدة محاولات خطيرة، ليبقى التعادل سيد الموقف مع نهاية الوقت الأصلي.
وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، سجلا أول حالة لجوء إلى الوقت الإضافي في مونديال 2026، قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا سجله المدافع الألماني جوناثان تاه في الدقيقة 102، بداعي ارتكاب زميله فالديمار أنطون مخالفة ضد حارس مرمى باراغواي.
واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لباراغواي بنتيجة 4-3، لتوقع أولى كبرى مفاجآت الأدوار الإقصائية، وتقصي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
وبهذا الفوز، واصل منتخب باراغواي مشواره في البطولة، فيما غادر المنتخب الألماني المونديال مبكرا في واحدة من أكثر النتائج إثارة منذ انطلاق الأدوار الإقصائية.
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