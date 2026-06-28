نظم فريق درب المنية رحلة استكشافية لهواة المشي في الطبيعة، شملت حقول اشجار الزيتون واللوز والاشجار المثمرة والحرجية في المنطقة، والتضاريس الوعرة، فضلا عن استكشاف عدد من ينابيع المياه فيها، في مغامرة اتسمت بالشغف.واوضح الفريق في بيان، ان "المسير لم يكن مجرد نزهة، بل رسالة تؤكد أن المنية تزخر بمواقع طبيعية ساحرة تستحق الاكتشاف، وأن الإرادة والشغف قادران على تحويل أصعب الطرق إلى أجمل الذكريات. ومع كل خطوة، يثبت درب المنية أنه أكثر من مجرد مسار للمشي؛ إنه مبادرة تعيد الناس إلى أحضان الطبيعة، وتكشف كنوز المنطقة، وتزرع روح المغامرة والانتماء في نفوس المشاركين".