Tayyar Article
صورة دور الـ 32 تكتمل... مَن ضدّ من؟
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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انتهت كافة مباريات الدور الأول المعروف بدور المجموعات صباح اليوم الاحد، واتضحت النتائج كاملة وحسمت المواجهات المرتقبة.
وستكون المباريات المقبلة على الشكل التالي:
المانيا -باراغواي
فرنسا-السويد
كندا-جنوب افريقيا
هولندا-المغرب
البرازيل-اليابان
ساحل العاج-النروج
المكسيك-الاكوادور
انكلترا-الكونغو
البرتغال-كرواتيا
اسبانيا-النمسا
الولايات المتحدة-بوسنة و الهرسك
بلجيكا-السنغال
الارجنتين-الرأس الاخضر
استراليا-مصر
سويسرا-الجزائر
كولومبيا-غانا
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