انتهت كافة مباريات الدور الأول المعروف بدور المجموعات صباح اليوم الاحد، واتضحت النتائج كاملة وحسمت المواجهات المرتقبة.وستكون المباريات المقبلة على الشكل التالي:المانيا -باراغوايفرنسا-السويدكندا-جنوب افريقياهولندا-المغربالبرازيل-اليابانساحل العاج-النروجالمكسيك-الاكوادورانكلترا-الكونغوالبرتغال-كرواتيااسبانيا-النمساالولايات المتحدة-بوسنة و الهرسكبلجيكا-السنغالالارجنتين-الرأس الاخضراستراليا-مصرسويسرا-الجزائركولومبيا-غانا