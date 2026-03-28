تجنّبت إيطاليا مفاجأة غير متوقعة بفوزها على أيرلندا الشمالية، لتُصبح على بُعد انتصار واحد من التأهل إلى أول كأس عالم لها منذ عام 2014. ويُعدّ فريق المدرب جينارو غاتوزو الأكثر تتويجاً بين المنتخبات المتبقية في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، بصفته بطلاً 4 مرّات، وسيواجه الآن البوسنة والهرسك لحجز بطاقته إلى بطولة هذا الصيف التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وفي مباريات أخرى، سجّل فيكتور يوكيريش «هاتريك»، قاد بها السويد إلى الفوز على أوكرانيا، بينما تأهلت أيضاً الدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى كوسوفو وتركيا، إذ سيتأهّل الفائز من مواجهتهما الأسبوع المقبل النهائيات.



كما أُقيمت مباريات نصف نهائي الملحق العابر للقارات، وكانت المقاعد المتبقية على المحك في المكسيك. ففي مونتيري، قلبت بوليفيا تأخُّرها بهدف أمام سورينام إلى فوز بهدفَين خلال 7 دقائق في الشوط الثاني، لتضرب موعداً في النهائي مع العراق. وفي المسار الآخر، أنهت جامايكا آمال كاليدونيا الجديدة بفوزها 1-0 في غوادالاخارا، وستواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل الأخيرة.







نهائيات الملحق الأوروبي، الثلاثاء 31 آذار:







البوسنة والهرسك × إيطاليا



السويد × بولندا



كوسوفو × تركيا



جمهورية التشيك × الدنمارك



نهائيات الملحق العابر للقارات، الثلاثاء 31 آذار:



جمهورية الكونغو الديمقراطية × جامايكا



العراق × بوليفيا







الملحق العالمي



تغلّبت جامايكا على منتخب كاليدونيا الحماسي، وعلى جماهير صاخبة داعمة للمستضعَف، لتحافظ على حلمها في بلوغ كأس العالم في غوادالاخارا. شهدت المباراة تقطُّعاً في الإيقاع وتوتراً في بعض فتراتها، وحُسمت بهدف بيلي كادامارتيري، الذي تابع كرة مرتدة إلى الشباك (د17).



جامايكا، التي لم تُظهر سوى لمحات عابرة من الانسجام، عانت حتى صافرة النهاية التي جلبت لها الارتياح، مؤكّدةً موعداً فاصلاً مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحاولة التأهل للمرّة الثانية في تاريخها.







في المقابل، بدا أنّ حُلم سورينام في التأهل للمرّة الأولى سيستمر، واقتربت خطوة إضافية بهدف ليام فان غيلديرين (د48). لكن بوليفيا، التي تطمح للعودة لأول مرّة منذ نسخة 1994، ردّت بقوّة بهدفَي مويزيس بانياغوا (د72) وميغيل تيرسيروس من ركلة جزاء (د79).



وصمدت بوليفيا أمام كل المحاولات المتأخّرة خلال أكثر من 10 دقائق من الوقت بدل الضائع، لتحجز مكانها في النهائي أمام العراق، والفائز بينهما سينضمّ إلى المجموعة التاسعة مع فرنسا، السنغال، والنروج.







إيطاليا 2-0 أيرلندا الشمالية؛ البوسنة والهرسك 4-2 ويلز



هل كان الأداء مقنعاً؟ ليس تماماً. لكن بعد الغياب عن النسختَين الماضيتَين، كان الأهم بالنسبة لإيطاليا هو الفوز، وقد احتاج الأمر إلى ساعة كاملة حتى يفرض ساندرو تونالي سيطرته على المباراة ويقود فريقه نحو التأهل. كانت أيرلندا الشمالية شرسة في الشوط الأول، وصنعت بعض الفرص المرتدة وأحبطت إلى حدٍّ كبير هجوماً إيطالياً باهتاً. وعلى رغم من إهدار المهاجم ماتيو ريتيغي لأفضل فرصة إيطالية، كان تونالي حاضراً بعد لحظات ليستغل إبعاداً ضعيفاً برأسه من إسحاق برايس. تسديدته على الطائر كانت لحظة الحسم، ومنحت إيطاليا تقدُّماً لم تبدُ وكأنّها ستُفرِّط به.



تراجع التحدّي الأيرلندي تدريجياً مع عجز عن اختراق الدفاع الإيطالي، تمّ التعامل بسهولة مع عرضياتها العالية. وأنهى مويز كين المباراة بعدما سيطر على الكرة بمهارة وخلق لنفسه مساحة داخل المنطقة، ليقرّب إيطاليا خطوة إضافية من أول كأس عالم لها منذ جيل. وكانت آخر مباراة إقصائية فازت بها في البطولة هي نهائي 2006.







في ليلة درامية في كارديف، تغلّبت البوسنة والهرسك على ويلز 4-2 بركلات الترجيح لتضرب موعداً مع إيطاليا. وعلى رغم من إهدار إرمدين ديميروفيتش أول ركلة للبوسنة، أضاع برينان جونسون وويلز فرصتَين، قبل أن يسجّل كريم ألايبيغوفيتش الركلة الحاسمة.



عاشت ويلز إحساساً مؤلماً بتكرار الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح في ملحق يورو 2024 قبل عامَين. وتقدّمت ويلز بهدف رائع لدان جيمس بتسديدة قوية من 25 ياردة، لكنّها فشلت في تعزيز تقدّمها. وأدرك إدين دجيكو التعادل للبوسنة برأسية متقنة، مسجلاً هدفه الدولي الـ73 في مباراته الـ147.







التشيك 2-2 أيرلندا؛ الدنمارك 4-0 مقدونيا الشمالية



عادت جمهورية التشيك من تأخُّر بهدفَين في الوقت الأصلي، ثم عادت مجدَّداً من الخلف في ركلات الترجيح، لتُقصي أيرلندا وتبلغ نهائي الملحق. تقدّمت أيرلندا 2-0، لكنّ أصحاب الأرض قاتلوا لفرض وقت إضافي، وسيواجهون الآن الدنمارك على بطاقة التأهل.







في البداية، حافظ الإيرلندي تروي باروت على هدوئه بعد تأخّر الـVAR والاحتجاجات التشيكية، ليسجّل ركلة جزاء، قبل أن يتسبَّب هدف عكسي فوضوي في إثارة الجماهير التشيكية. لكنّ شدّاً واضحاً للقميص من رايان مانينغ منح الحكم قراراً سهلاً لاحتساب ركلة جزاء، سجل منها باتريك شيك هدف تقليص الفارق. وفي وقت متأخّر، أدرك لاديسلاف كرييتشي التعادل برأسية بعد ضغط متواصل.



فيما قدّمت الدنمارك عرضاً رائعاً في كوبنهاغن. وكانت الابتسامات واضحة بأداء قوي، إذ سجّل ميكيل دامسغارد، ثم أضاف غوستاف إيزاكسن هدفَين خلال دقيقة، قبل أن يختتم كريستيان نورغارد الرباعية.







أوكرانيا 1-3 السويد؛ بولندا 2-1 ألبانيا



في فالنسيا، سجّل يوكيريش ثلاثية رائعة قادت السويد لتخطّي أوكرانيا 3-1 بسهولة نسبية. وسجّلت أوكرانيا هدفها الشرفي (د89)، لكنّ آمالها كانت قد انتهت.







في وارسو، حسمت بولندا المباراة بعد تأخّرها 1-0، إثر خطأ من يان بدناريك استغلّه أربر هوكشا. وأهدرت ألبانيا فرصة تعزيز التقدُّم، فعاقبتها بولندا خلال 10 دقائق بهدفَين لروبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي. كانت ألبانيا المرشح الوحيد للظهور لأول مرّة في هذا المسار، لكنّ بولندا تواصل سعيها نحو التأهل العاشر، بمواجهة السويد.

