اللبنانية ميلاني داني الحداد تسجل إنجازاً لافتاً برفعها العلم اللبناني على قمة Mount Kilimanjaro
07 March 2026
سجلت اللبنانية ميلاني داني الحداد إنجازاً لافتاً برفعها العلم اللبناني على قمة Mount Kilimanjaro، أعلى قمة في قارة أفريقيا، في خطوة حملت معها رسالة فخر واعتزاز بلبنان.
وقد تمكنت الحداد من بلوغ القمة التي يبلغ ارتفاعها نحو 5895 متراً فوق سطح البحر، حيث رفعت العلم اللبناني عالياً، مؤكدة أن اللبناني قادر على الوصول إلى القمم مهما كانت التحديات.
ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه تسلقاً لجبل، بل يمثل أيضاً رسالة رمزية عن إرادة اللبنانيين وإصرارهم على تحقيق النجاح ورفع اسم بلدهم في مختلف المحافل، حتى من أعلى نقطة في أفريقيا.
19 :22
عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية حسين مظفري:- اجتماع اختيار القائد سيُعقد خلال الـ24 ساعة القادمة
- حتى الآن لم يُعقد أي اجتماع عام بعد ولم يتم أي اختيار
19 :17
إستشهاد 3 من متطوعي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية جراء الغارة التي استهدفت بلدة كوثرية الرز
19 :12
البرلمان الإيراني: مجلس الخبراء سيختار المرشد وفقا للآلية القانونية
19 :11
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"! تتمة
19 :07
حزب الله: هاجمنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط مدينة الخيام جنوبي لبنان
18 :57
الدفاع السعودية: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
07 March 2026
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
07 March 2026
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
07 March 2026
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
07 March 2026
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
-
07 March 2026
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
07 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
07 March 2026
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
07 March 2026
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
07 March 2026
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
07 March 2026