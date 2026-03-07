سجلت اللبنانية ميلاني داني الحداد إنجازاً لافتاً برفعها العلم اللبناني على قمة Mount Kilimanjaro، أعلى قمة في قارة أفريقيا، في خطوة حملت معها رسالة فخر واعتزاز بلبنان.



وقد تمكنت الحداد من بلوغ القمة التي يبلغ ارتفاعها نحو 5895 متراً فوق سطح البحر، حيث رفعت العلم اللبناني عالياً، مؤكدة أن اللبناني قادر على الوصول إلى القمم مهما كانت التحديات.



ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه تسلقاً لجبل، بل يمثل أيضاً رسالة رمزية عن إرادة اللبنانيين وإصرارهم على تحقيق النجاح ورفع اسم بلدهم في مختلف المحافل، حتى من أعلى نقطة في أفريقيا.