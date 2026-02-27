Tayyar Article
انتهاء الربع الثالث بتقدّم كبير للبنان على المنتخب السعودي بنتيجة 79-46
27 February 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
Just in
23 :34
وزير الخارجية العماني لقناة CBSالأمريكية: نصيحتي للرئيس ترامب أن يعطي المفاوضين المساحة الكافية ولا أعتقد أن أي أعمال أخرى ستزيد الأمر تعقيدا وتؤخر الحل
23 :19
الخارجية الأميركية: نكرر دعوة الأميركيين الموجودين في إيران المغادرة فورا ولا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب
22 :57
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟ تتمة
22 :57
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير! تتمة
22 :55
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم تتمة
22 :48
لبنان يُحقّق فوزه الثاني في تصفيات كرة السلة الآسيويّة بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة نهائية 94-64
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
27 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
27 February 2026
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم
27 February 2026
الفائدة.. المحرك الخفي للاقتصاد وكيف يتحكم في "جيوب" الأفراد والدول؟
27 February 2026
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
27 February 2026
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
27 February 2026
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
27 February 2026
السيد: " فماذا بعد؟ .."
27 February 2026
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
27 February 2026
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
27 February 2026