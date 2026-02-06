بعثة رمزية للبنان الى الأولمبياد الشتوي في ميلان (صورة)

A + A -

يشارك لبنان في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ال ٢٦ التي تقام في ميلان – كورتينا في ايطاليا في خلال الفترة من 6 ولغاية 22 شباط الحالي، وذلك عبر بعثة رمزية جاءت على النحو التالي: ظافر كبارة رئيسا للبعثة، المدرب أنطونيو روغجيارو، سامر طوق المشارك في سباق كروس كاونتري لمسافة 10 كيلو مترات، المدربة ماكارينا ماريا سيماري بركنر، اللاعب أندريا حايك المشارك في سباق التعرج.وكان من المقرر، أن تشارك اللاعبة مانوعويس في الدورة لكنها تعرضت لكسر في ساقها خلال التمارين قبل عدة أيام ما حال دون هذه المشاركة التي كانت مقرّرة في سباق التعرج.