living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة.. وفاة لاعب كرة قدم شاب!

26
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب مركز شباب منشأة البكاري، لؤي رجب سيد والذي وافته المنية بعد إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 ببطولة دوري الدرجة الرابعة.

واللاعب لؤي سيد رجب، مواليد 2005، يلعب ضمن فريق الشباب بمركز شباب منشأة البكاري.

وأعلن مركز شباب البكاري المصري، أمس الأحد، وفاة لاعبه لؤي متأثرًا بإصابته خلال لقاء الشيخ زايد، في دوري القسم الرابع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أصيب لؤي، البالغ من العمر 22 عاما، بثقب في المعدة، بعد تدخل عنيف من جانب حارس مرمى الشيخ زايد، في اللقاء الذي انتهى بفوز شباب البكاري، بهدفين دون رد.

ووفقا لحساب شباب البكاري، على منصة فيسبوك فقد تم نقل اللاعب إلى المستشفى، بعد نهاية الشوط الأول، حيث تقرر خضوعه لجراحة عاجلة، عير أن اللاعب وافته المنية في المستشفى.

 وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانا رسميا، نعى فيه وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب.

وجاء في النعي "ينعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان مركز شباب البكاري، قد احتفى قبل أيام قليلة، بإنجاز لاعبه لؤي رجب، بعدما بات صاحب أسرع هدف في دوري منطقة الجيزة المجموعة الثانية.

وأحرز لؤي سيد رجب، الذي يرتدي القميص رقم 10، الهدف بعد 20 ثانية في مرمى أبو رواش بالجولة الماضية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout