مفاجأة كبرى.. هذه المباراة الأعلى طلباً بين تذاكر المونديال

A + A -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استقبال أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، خلال مرحلة "قرعة الاختيار العشوائي" التي استمرت 33 يوماً فقط.وأوضح الاتحاد اليوم الخميس، أن هذا الرقم لا يمثل مجرد طلبات شراء، بل هو "بيان عالمي" يعكس الشغف غير المسبوق بالنسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً، وفق الموقع الرسمي لفيفا.وسجلت هذه المرحلة معدلاً مذهلاً بلغ 15 مليون طلب يومياً، حيث جاءت الطلبات من كافة الدول والأقاليم التابعة لـ 211 اتحاداً عضواً في "فيفا".فيما أكد فيفا أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدول المضيفة للمونديال، داعياً الجماهير للبدء في إجراءات التأشيرة فوراً نظراً لتعقيد المتطلبات.كما أشار إلى أن 90% من الإيرادات ستُعاد استثمارها في تطوير اللعبة عالمياً.في حين تصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الدول المضيفة) قائمة الدول الأكثر طلباً، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.في حين تصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الدول المضيفة) قائمة الدول الأكثر طلباً، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.المفاجأة الكبرىأما المفاجأة الكبرى فكانت في "المباراة الأكثر طلباً"، حيث تصدرت مواجهة كولومبيا ضد البرتغال المقررة إقامتها في ميامي يوم 27 يونيو/حزيران قائمة الرغبات، متفوقة حتى على المباراة النهائية في نيويورك، ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي، وفق ما أفادت وكالة "د ب أ".هذا ومن المقرر إخطار المشجعين بنتيجة طلباتهم عبر البريد الإلكتروني بحلول الخامس من فبراير/شباط 2026، حيث سيتم تحصيل الرسوم تلقائياً للطلبات الناجحة، مع منح فرصة أخرى للخاسرين في مرحلة "مبيعات اللحظة الأخيرة".