حادثة "مروّعة" تهز الوسط الكروي اللبناني… "إصابات" في نادي الحكمة!

6
JANUARY
2026
هزّت حادثة مؤسفة الوسط الكروي اللبناني بعد تعرّض قائد فريق الحكمة حاتم عيد لإصابات بليغة في جسده، نتيجة انفجار بطارية ليثيوم كانت إلى جانبه، ما استدعى نقله بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وبحسب ما أعلنه نادي الحكمة، فإن حاتم عيد تعرّض إلى كسر في الأضلاع، وقطع في أربطة اليد، إضافة إلى إصابات متفرقة شملت الرأس والعين والكلى والركبة، حيث خضع اللاعب إلى عملية جراحية، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته الصحية.

وأعلن نادي النجمة تضامنه الكامل مع قائد الحكمة، معرباً عن حزنه العميق للحادثة التي ألمّت باللاعب، وذلك عبر بيان رسمي جاء فيه: "بحزنٍ وأسى، تلقّى الجميع في نادي النجمة الرياضي خبر الحادثة المؤسفة التي تعرّض لها قائد نادي الحكمة حاتم عيد".

وأضاف البيان أن إدارة نادي النجمة ولاعبيه وجماهيره يتمنّون الشفاء العاجل لعيد، وعودته السريعة إلى عائلته الصغيرة، وكذلك إلى عائلته الكروية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة.

واختتم النادي بيانه بالتشديد على الدعم الكامل لحاتم عيد وعائلته، متمنياً تجاوز هذه المحنة الصحية والعودة أقوى إلى الملاعب.

