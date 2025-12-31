إصابة لاعب كرة قدم شهير بالشلل!

A + A -

تعرض النجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إلى شلل في الوجه بسبب فيروس أصيب به في الفترة الماضية – حسب التقارير الإعلامية.وانتقل اللاعب السابق لميلان وموناكو ومارسيليا وإشبيلية وأياكس إلى مونتيري المكسيكي في العام الماضي، وطمأن النادي جماهيره بشأن الوضع الصحي للمهاجم البالغ من العمر 31 عاماً، وقال في بيان صحافي: نفيد بإصابة أوكامبوس بشلل في الجانب الأيسر من وجهه، ويرجح أن السبب فيروس، وتم تقييم اللاعب من قبل أخصائي لتحديد العلاج المناسب.وانضم أوكامبوس إلى مونتيري في سبتمبر 2024، لكنه عانى من ذلك الحين من سلسلة إصابات قبل أن يتعرض إلى نكسة جديدة ستمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. يذكر أن أوكامبوس خاض 12 مباراة دولية بقميص منتخب الأرجنتين.