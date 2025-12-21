living cost indicators
"بيروت ماراتون" نظمت سباق الميلاد 5 كليومترات ركضا

21
DECEMBER
2025
 أقامت جمعية "بيروت ماراتون" سباق الميلاد لاختراق الضاحية في الواجهة البحرية للعاصمة، بمشاركة عداءات وعدائين من مختلف الأعمار والجنسيات.

بلغت المسافه 5 كيلومترات، وحدّدت نقطتي الانطلاق والوصول في جادة اللواء الشهيد وسام الحسن في منطقة واجهة بيروت البحرية التي إزدانت بأعلام لبنان وجمعية "بيروت ماراتون".

وحضرته وواكبت وقائعه وأحداثه الإحتفالية رئيسة الجمعية مي الخليل محاطة بأعضاء الهيئة الإدارية نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وأمين الصندوق غسان حجار وفيصل الخليل والمدير التنفيذي سامر مكارم ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة.

وألقت الخليل كلمة توجهت فيها بالتهنئة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة لعائلة أندية الركض في لبنان وللعدائين والعداءات الذين يمثلون حجر الأساس في إستنهاض واقع اللعبة. ونوّهت بالإقبال غير المسبوق للمشاركة في السباق، وكشفت أن روزنامة 2026 زاخرة بالنشاطات في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية. ثم أعطت شارة الإنطلاق للمشاركين والمشاركات الذين ركضوا بأجواء من الفرح والسلام مسافة السباق في ظلّ أغاني ميلادية وموسيقى حماسية من مكبرات الصوت. وشارك في هذه الأجواء بابا نويل السباق وفرق راقصة واكبتهم بالتعليق آنا ماريا الخوري مديرة التوعية لدى الجمعية.

وتولّت وحدة من الجيش اللبناني أمن السباق، كما قدّمت جمعية V Square عبر شاباتها وشبابها المهام اللوجستية التطوعيّة وقد تم تكريم الجمعية حيث تسلمت المسؤولة كارينا النقاش درعاً تقديرية من الخليل وأخذت الصور التذكارية.
