لماذا يرفض مدرب ليفربول الحديث عن مستقبل صلاح؟

19
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفض مدرب ليفربول، أرني سلوت، الحديث عن مستقبل النجم المصري ومهاجم الفريق محمد صلاح مع الفريق أثناء تواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.


وانضم صلاح إلى المنتخب المصري، نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب.


وعندما سئل سلوت عن احتمال إجراء محادثات إضافية مع صلاح خلال تواجده في كأس الأمم الإفريقية، أجاب: “قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، تجاوزنا الأمر، كان ضمن القائمة وكان أول لاعب أشركته كبديل في مباراة برايتون”.


وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل مواجهة توتنهام السبت: “الآن هو في كأس الأمم الإفريقية، يلعب مباريات مهمة له ولمنتخب بلاده، من الإنصاف لهم ولنا، لأننا نخوض مباريات مهمة جدا، أن يكون كل تركيزه هناك، يجب ألا نشتت الانتباه بالحديث عن فترة من ليفربول”.


وأكمل: “تجاوزنا موضوع مقابلة ليدز ولعب ضد برايتون”.


وشهدت علاقة صلاح سولت توترا حادا بعدما خرج صلاح في تصريحات نارية زعم فيها أن علاقته مع مدرب ليفربول انهارت، وأن النادي خذله وألقى به تحت الحافة، وذلك عقب جلوسه على دكة البدلاء لعدة مباريات.


وعقابا له، استبعد صلاح من قائمة الفريق التي واجهت فريق إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.


ولكن بدا أن سلوت وصلاح قررا طي صفحة الخلاف، ودخل المهاجم المصري في الشوط الأول من مباراة برايتون، السبت الماضي، وساعد فريقه الفوز بهدفين نظيفين.
