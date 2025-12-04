مبابي يعيد ريال مدريد إلى الانتصارات على حساب بلباو

A + A -

أحرز كيليان مبابي هدفين مذهلين ليقود ريال مدريد لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأربعاء وينهي الفريق مسيرة من ثلاث مباريات دون فوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وافتتح مبابي التسجيل بعد سبع دقائق من البداية، بعدما استلم تمريرة طويلة قرب منتصف الملعب، وراوغ اثنين من مدافعي بلباو بطريقة مذهلة قبل أن يطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا.

وضاعف ريال مدريد تقدمه قبل الاستراحة مباشرة، بعدما تبادل لاعبوه التمرير قبل أن يرسل ترينت ألكسندر-أرنولد تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى نحو القائم البعيد، وأعاد مبابي الكرة برأسه قرب خط المرمى ليقابلها إدواردو كامافينغا برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 59 رصد مبابي أوناي سيمون حارس مرمى بلباو يقف في وضع غير صحيح ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء محرزاً هدف حسم الانتصار.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة من 15 مباراة، يحتل بها في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر.