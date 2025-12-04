هالاند يحطم رقما قياسيا في فوز مانشستر سيتي على فولهام

A + A -

أصبح إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي أسرع من وصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فوز مثير للفريق 5-4 على مضيفه فولهام الثلاثاء، إذ صمد الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا أمام عودة قوية من فولهام.

وسجل فيل فودن هدفين لسيتي كما سجل تيجاني ريندرز هدفا للفريق الذي استفاد من هدف عكسي سجله ساندر بيرج لاعب فولهام.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 28 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال الذي يستضيف برنتفورد الأربعاء، بينما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز 15.

وبدا سيتي في طريقه إلى فوز ساحق على ملعب كرافن كوتيدج بعد تقدمه 5-1 لكن فولهام رد بقوة وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، منها هدفان من سامويل تشوكويزي وهدف من أليكس إيوبي، لتتواصل الإثارة في المباراة.

وسجل هالاند الهدف الأول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 17 إثر عرضية من جيريمي دوكو ليصل إلى الهدف رقم 100 له في الدوري.

وضاعف ريندرز تقدم الفريق في الدقيقة 37، وأحرز فودن هدفه الأول في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أسكنت الكرة في الزاوية العليا اليسرى.

وقلص إميل سميث رو لاعب فولهام الفارق بضربة رأس قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، لكن فودن أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 48، ثم سدد بيرج لاعب فولهام الكرة بالخطأ في مرمى فريقه ليعزز تقدم سيتي بعد ست دقائق أخرى.

ولم يستسلم فولهام، وإنما بدأ عودة قوية، إذ سجل إيووبي هدفا في الدقيقة 57، وأضاف تشوكويزي هدفين في الدقيقتين 72 و78.

وتعالت هتافات الجماهير في المدرجات مع كل محاولة هجومية من جانب فولهام الذي اقترب بشكل كبير من التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق جوش كينغ لكن يوسكو جفارديول أطاح بالكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وفرض سيتي سيطرته بشكل كبير خلال الشوط الأول وتقدم في المباراة 5-1 لكن هدف إيووبي أنعش آمال فولهام الذي كان قد سجل 12 تسديدة مقابل تسع تسديدات لسيتي.

وتراجع أداء سيتي بشكل مفاجئ في الشوط الثاني أمام إصرار فولهام، وربما سيكون بحاجة إلى التغلب على مشكلات دفاعية من أجل مواصلة الصراع بقوة على اللقب.

وقال هالاند لدى سؤاله بشأن تقليص الفارق مع أرسنال "إنه أمر مهم، أرسنال جاء هنا وفاز هنا".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "فولهام فريق رائع، ولم يكن من المفترض أن نفكر كثيرا في أرسنال. يجب أن نركز على أنفسنا، لم يكن أداؤنا اليوم جيدا بما يكفي، ونحن ندرك ذلك. علينا أن نتحسن كفريق، وهذا ما سنفعله".

وحقق سيتي الفوز في آخر 19 مباراة جمعته مع فولهام في كل المسابقات منذ عام 2012، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية يحققها فريق ضد منافس في كرة القدم الإنجليزية.