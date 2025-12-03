سلوت: صلاح كان لاعباً رائعاً.. وسنجد طريقة للعب بدونه

A + A -

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالانضباط والاحترافية، التي يتمتع بها النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، متحدثاً في الوقت ذاته عن آخر استعدادات (حامل اللقب) لمواجهة ضيفه سندرلاند، الأربعاء، في المرحلة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول عاد إلى نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه وست هام يونايتد، الأحد، حيث شهد اللقاء، الذي جرى بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، جلوس صلاح على مقاعد البدلاء حتى نهاية المواجهة.

وقرر سلوت استبعاد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية لليفربول في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي، وربما جاء قراره رضوخاً لمطالبة العديد من المتابعين، باستبعاد قائد منتخب "الفراعنة"، الذي قاد الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم أمام وست هام على السويدي ألكسندر إيزاك والألماني فلوريان فيرتز والهولندي كودي غاكبو، قبل أن يدفع بالفرنسي هوغو إيكيتيكي بدلاً من إيزاك في الشوط الثاني، بينما بقي صلاح على مقاعد البدلاء.

ودخل ليفربول، الذي خسر أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي وأمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، مباراة وست هام بعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة السابقة بالدوري الإنجليزي.

وكان تراجع مستوى صلاح سمة من سمات تلك السلسلة، حيث فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، علما بأنه أحرز أربعة أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.

ووصف سلوت صلاح بأنه "منضبط، ومحترف من الطراز الرفيع" عندما سُئل عن إمكانية عودته إلى الفريق أمام سندرلاند، حيث تحدث عن (الفرعون المصري) قائلاً: من الطبيعي أن يشعر لاعب يتميز بالجودة والكفاءة بخيبة أمل لغيابه عن أي مباراة.

أضاف سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، يوم الثلاثاء: لقد كان صلاح لاعباً رائعاً مع هذا النادي لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل. لم يكن الوحيد غير السعيد لعدم مشاركته أساسياً.

أوضح مدرب ليفربول: طريقة تصرفه هي ما تتوقعه من لاعب محترف. بالنسبة لمحمد، فهو منضبط للغاية ويعرف ما يجب القيام به للحفاظ على لياقته.

وحول موعد رحيل صلاح عن الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا في المغرب، رد سلوت: سيحدث ذلك في منتصف الشهر الجاري. ولكن دائماً في مثل هذه الحالات، يكون اللاعب والمنتخب الوطني معنيين، ودائماً ما يدور الحديث حول ما هو الأفضل لنا جميعاً.

وعن تأقلم الفريق في ظل غياب صلاح، شدد سلوت "ينبغي علينا إيجاد طريقة للعب بدونه".

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإنه من المقرر أن ينضم صلاح لمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، للعب في كأس إفريقيا، التي تقام في الفترة من 21 من الشهر ذاته حتى 18 يناير القادم، علما بأنه جاء على رأس قائمة منتخب (الفراعنة) بالمسابقة القارية، والتي تم كشف النقاب عنها، الاثنين.

يذكر أن ليفربول يتواجد حالياً في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة عقب تحقيقه سبعة انتصارات، فيما تلقى ست هزائم.