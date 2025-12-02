خربين يقود سوريا لعبور عقبة نسور قرطاج في افتتاح كأس العرب

A + A -

افتتح منتخب سوريا منافسات كأس العرب 2025 في قطر بفوز ثمين على نظيره التونسي 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

ويدين منتخب سوريا بالفضل في هذا الفوز لعمر خربين الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 48 عبر ضربة حرة مباشرة.

وجرت المباراة على ستاد أحمد بن علي وسط حضور جماهيري كبير بلغ حوالي 30 ألف مشجع.

وحقق منتخب سوريا فوزه الخامس في المواجهات المباشرة مع نظيره التونسي مقابل خمس هزائم وتعادلين، علما بأنه قد فاز على نسور قرطاج بهدفين دون رد، في أخر مواجهة بينهما، والتي جرت أيضا في قطر، في نسخة 2021 من كأس العرب.

وفي وقت لاحق اليوم يفتتح منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور مشواره، بملاقاة منتخب فلسطين ضمن منافسات المجموعة الاولى أيضا.