"أنا إسباني".. لامين يامال يكشف سبب رفضه منتخب المغرب

كشف لامين يامال، جوهرة برشلونة، السبب الذي جعله يرفض تمثيل منتخب المغرب وذلك لأنه يشعر بأنه إسباني – على حد تعبيره خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، يوم الاثنين.

وبشأن اختياره تمثيل إسبانيا بدلاً من المغرب، أصر لامين على "أنا إسباني"، كما اختار منتخباً يطمح إلى تحقيق كل شيء، وأضاف: أريد الوصول إلى كأس العالم في أفضل حالاتي، أعتقد أن إسبانيا لديها منتخب سيكون عظيماً لفترة طويلة، الجميع متحمس لخوض المونديال المقبل.

وكان لامين يامال قد شارك في سبتمبر 2023 لأول مرة مع إسبانيا في عمر 16 عاماً و57 يوماً، ليصبح أصغر لاعب يلعب ويسجل لصالح المنتخب الإسباني.

وولد يامال في برشلونة لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وقضى معظم حياته في برشلونة.

"لا أريد أن أكون ميسي"

وأوضح البالغ من العمر 18 عاماً أنه يحترم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لكنه لفت إلى أنه لا يرغب في تقليد مسيرة اللاعب السابق لبرشلونة بل كتابة قصة خاصة به، وواصل: أنا أحترمه، إنه الأفضل على الإطلاق، لكن كلانا يعلمان أنني لا أريد أن أكون ميسي، وليو يعرف ذلك، أريد أن أسلك طريقي الخاص.

وكشف نجم برشلونة أنه آخر مرة شعر فيها بالخوف كان عندما عاد من عطلته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً واضطر للذهاب إلى منزل والدته، وتحدث خلال المقابلة عن تأثير والدته، قائلا: هي الملكة، لأنها لا تهتم بالأهداف، هي المسؤولة عني وأنا أستمع إليها وسعيد بذلك.