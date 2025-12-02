living cost indicators
برونو: لا يوجد أي شك في جودة ماونت

2
DECEMBER
2025
كال برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، المديح لميسون ماونت ووصفه بأنه عنصر أساسي في الفريق بعد أن سجل لاعب الوسط هدف الفوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وكانت هذه أول مباراة كاملة لماونت منذ يناير 2023، وكانت آخر مواجهة لعبها بالكامل بقميص تشيلسي أيضا أمام كريستال بالاس.

وفي ظل غياب المهاجمين ماتيوس كونيا وبنيامين شيشكو عن الفريق للإصابة، بدأ ماونت المباراة على ملعب "سيلهيرست بارك"، وسجل هدف الفوز ليونايتد في الدقيقة 63 من ركلة ثابتة.

وأبلغ فرنانديز برنامج "ماتش أوف ذا داي" عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ميسون لاعب رائع. لم يكن هناك أي شك في جودته بين زملائه في الفريق. واجه بعض الصعوبات أحياناً في تسجيل الأهداف وصنعها إضافة إلى الإصابات، لكن عندما يستعيد لياقته البدنية فإنه يصبح مهماً.

وغاب ماونت، الذي انضم إلى يونايتد في يوليو 2023، عن 50 مباراة في كافة المسابقات بسبب الإصابات خلال أول موسمين له مع النادي.

وتعرض لكدمة في أغسطس هذا العام ليغيب عن مباراتين إضافيتين. لكن لاعب الوسط الإنجليزي قال إنه يشعر بحالة جيدة بعد خوضه المباراة بالكامل.

وأضاف ماونت (26 عاماً) لشبكة (تي.إن.تي): كان الفوز مهماً، وكذلك خوضي مباراة كاملة. لم أفعل ذلك منذ فترة. أشعر أنني بحالة جيدة حقاً مؤخراً واستمتع بأدائي. عندما تحظى بأيام كهذه أمام الجماهير، فإن ذلك يجعل كل شيء يستحق العناء.

وارتقى يونايتد، الذي حقق الفوز للمرة الثانية فقط في آخر 12 مباراة خارج أرضه، للمركز السابع برصيد 21 نقطة متأخراً بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر. وسيستضيف وست هام يونايتد، يوم الخميس المقبل.

العربية
