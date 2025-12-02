living cost indicators
سباق حاسم ينتظر فيرستابن في أبوظبي بعد "هفوة" ماكلارين

سيحتدم الصراع الثلاثي على لقب فورمولا 1 حتى السباق الأخير من الموسم بعد أن استغل ماكس فيرستابن خطأً فادحاً من ماكلارين ليحقق الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى يوم الأحد.

قام سائق ريد بُل بوقفة صيانة فورية خلال تدخل مبكر لسيارة الأمان، بينما بقي ثنائي ماكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس في المضمار، واستغل فيرستابن الموقف بقيادته بدقة وهدوء ليحقق الانتصار بأسلوب مقنع.

رفع فوزه رصيده إلى المركز الثاني في سباق اللقب برصيد 396 نقطة، متأخراً بـ 12 نقطة عن متصدر البطولة نوريس، الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

تراجع بياستري، صاحب مركز الانطلاق الأول، إلى المركز الثالث في الترتيب لكنه قلص الفارق بينه وبين نوريس إلى 16 نقطة مع بقاء سباق واحد في أبوظبي الأحد المقبل، حيث فاز فيرستابن أربع مرات في السنوات الخمس الماضية. وقال الذي يسعى للحصول على لقبه العالمي الخامس على التوالي: كل شيء ممكن.

لا يزال البريطاني نوريس متقدماً بفارق ضئيل قبل التوجه إلى أبوظبي، وسيحصد اللقب بإنهاء السباق على منصة التتويج، بغض النظر عما يفعله منافسوه.

أنهى الهولندي فيرستابن السباق متقدماً بـ 7.995 ثانية على بياستري، وجاء كارلوس ساينز ثالثاً لفريق ويليامز، متقدماً على نوريس وثنائي مرسيدس كيمي أنتونيللي وجورج راسل.

كان هذا هو فوز فيرستابن السابع هذا الموسم، والثالث على التوالي في قطر، والسبعون في مسيرته المهنية.

قال فيرستابن، الذي كان قد شطب آماله في اللقب في نهاية أغسطس قبل أن يشرع في سلسلة من النتائج حولت تأخره بـ 104 نقاط عن بياستري إلى تقدم بأربع نقاط: لقد كان سباقاً لا يصدق بالنسبة لنا: لقد اتخذنا القرار الصحيح كفريق بالدخول إلى منطقة الصيانة تحت سيارة الأمان، وكان الأمر فوضوياً، لكننا وصلنا إلى هدفنا في النهاية.

وانضمت هانا شميتز، خبيرة استراتيجية السباق في ريد بُل، إلى فيرستابن على منصة التتويج تقديراً لدورها في نجاحه.

وقال الأسترالي بياستري، الذي أُخذ منه فوز محتمل بسبب قرارات سيئة: أنا عاجز عن الكلام. لا أجد الكلمات. من الواضح أننا لم نقم بالأمر بشكل صحيح الليلة. لقد قدت أفضل سباق يمكنني قيادته ولم يكن هناك أي شيء آخر يمكنني فعله. بأثر رجعي، من الواضح تماماً ما كان يجب علينا فعله، لكننا سنناقش الأمر كفريق. من الصعب تقبل هذا بالطبع."

عند انطلاق الأضواء، انطلق بياستري بوضوح ببداية شبه مثالية من مركز الانطلاق الأول، خلفه، انقض فيرستابن ليتجاوز نوريس من الخارج عند المنعطف الأول.

في اللفة السابعة، احتك نيكو هولكنبرغ من ساوبر بسيارة بيير غاسلي من ألبين وانزلق خارج المضمار، مما استدعى دخول سيارة الأمان.

دخل فيرستابن إلى الصيانة فوراً من المركز الثاني للحصول على إطارات متوسطة جديدة، لكن ثنائي ماكلارين بقي في المضمار - مما أضاع عليهما فعلياً "وقفة صيانة مجانية" في سباق كان يتطلب وقفتي صيانة إجباريتين بسبب حد الـ 25 لفة لكل مجموعة إطارات.

سأل نوريس عبر راديو الفريق: كان يجب أن نتبعه وندخل، أليس كذلك؟ إذا كنا نعلم أن السيارة التي أمامنا ستبقى في المضمار؟. كان نوريس سيفوز بلقبه الأول في الفورمولا 1 بتحقيق النصر في قطر. انتهت فترة سيارة الأمان في اللفة 11، وانطلق بياستري مجدداً مبتعداً عن نوريس.

ومع ذلك، ولكونهما الفريق الوحيد الذي لم يتوقف، فقد كانا يواجهان وقفتي صيانة إجباريتين بينما كان الباقون يحتاجون إلى وقفة واحدة فقط. دخل الأسترالي إلى الصيانة في اللفة 24 وعاد إلى المركز الخامس قبل أن يقوم نوريس بوقفته الأولى، مسلماً الصدارة لفيرستابن.

تقدم فيرستابن بفارق 18 ثانية قبل أن يدخل إلى الصيانة مرة أخرى لإطارات صلبة في اللفة 32، ليعود الهولندي إلى المركز الثالث خلف سيارتي ماكلارين وهو يعلم أن كلتيهما لا تزالان بحاجة إلى وقفة صيانة أخرى.

بعد أن عجزا عن التخلص من فيرستابن، دخل ثنائي ماكلارين إلى الصيانة في اللفتين 43 و 45، على أمل أن تسمح لهما إطاراتهما الصلبة الجديدة بمطاردته، لكن بياستري عاد ثانياً متأخراً بـ 15 ثانية وعاد نوريس خامساً خلف ساينز وأنتونيللي.

كان ذلك يعني نهاية متوترة لثنائي ماكلارين، اللذين كانا يمتلكان أسرع السيارات في السباق وكانا قد انطلقا من الصف الأمامي بالكامل.

لكنهما أضاعا الفوز في نهاية المطاف بخطأ استراتيجي أساسي ضمن أن يتجه سباق لقب السائقين إلى اللحظة الأخيرة.

