مدرب ليدز يتهم حارس السيتي باستخدام "خدعة"

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
قال دانييل فاركه، مدرب ليدز يونايتد، إن حارس مرمى مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما تعمّد التظاهر بالإصابة خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل إتاحة الفرصة لمدربه بيب جوارديولا لإعطاء تعليمات جديدة، وذلك عقب خسارة ليدز بنتيجة 3-2، السبت.

وتقدم مانشستر سيتي مبكرا بهدفين سجلهما فيل فودن ويوشكو غفارديول خلال أول 25 دقيقة على ملعب الاتحاد، قبل أن يقلص دومينيك كالفرت-لوين الفارق لصالح ليدز في الدقيقة 49.

وبعد دقائق من هدف ليدز، طلب دوناروما تدخل الطاقم الطبي بداعي الإصابة، ليستغل بيب غوارديولا التوقف في جمع لاعبيه وإعطائهم تعليمات إضافية.

وقال فاركه عقب اللقاء: "الأمر واضح جدا، لكن لا أحد يريد الحديث عنه. سبب سقوط دوناروما كان واضحا. هذا تصرف ذكي وضمن القواعد، لذلك لا يمكنني الشكوى رسميا. هل يعجبني ذلك؟ وهل يندرج ضمن اللعب النظيف؟ سأحتفظ برأيي لنفسي، والأمر متروك للجهات المختصة لإيجاد حل".

ولم تسفر تعليمات غوارديولا عن تأثير فوري، إذ أدرك لوكاس نميشا التعادل لليدز في الدقيقة 69 بعد متابعة كرة مرتدة من ركلة جزاء تصدى لها دوناروما في المحاولة الأولى.

لكن مانشستر سيتي انتفض في الدقائق الأخيرة، ليحرز فودن هدف الفوز في الدقيقة 91، مسجلاً هدفه الثاني في اللقاء، وقائداً فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف فاركه: "نحن بحاجة إلى تعليم لاعبينا معنى اللعب النظيف والروح الرياضية. أما التلاعب بالقواعد والتظاهر بالإصابة لمنح التعليمات، فأنا شخصياً لا أحب هذا الأسلوب".

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر أرسنال، على أن يواجه فريق غوارديولا فولهام، الثلاثاء المقبل.

Skynews
{{article.title}}
{{article.title}}
{{article.title}}
