"الشياطين" تلحق بكريستال بالاس أول هزيمة على أرضه منذ فبراير

1
DECEMBER
2025
ألحق مانشستر يونايتد أول هزيمة على أرضه هذا الموسم بمضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، الأحد، على ملعب سيلهيرست بارك، لينهي سلسلة استمرت تسعة أشهر دون خسارة لأصحاب الأرض.

وبحسب رويترز، سجل جوشوا زيركزي وميسون ماونت هدفي يونايتد في الشوط الثاني، ليمنحا فريق المدرب روبن أموريم فوزا صعبا خارج الديار.

وبهذا الانتصار، ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما حقق فوزه الثاني فقط في آخر 12 مباراة خارج أرضه، في حين تراجع فريق المدرب أوليفر غلاسنر إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

أحداث المباراة

افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 36 عبر جان-فيليب ماتيتا من ركلة جزاء، حصل عليها بعد تدخل متهور من ليني يورو.

واضطر ماتيتا لإعادة تنفيذ الركلة بسبب لمستين في المحاولة الأولى، إلا أن الحارس سيني لامينس فشل في التصدي لها مجدداً.

وفي الشوط الثاني، عاد يونايتد للمباراة عندما أدرك زيركزي التعادل في الدقيقة 54، بعدما استقبل كرة من ركلة حرة بصدره وسددها بقوة في الشباك من زاوية صعبة.

وقبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، خطف ماونت هدف الفوز ليونايتد بتسديدة أرضية زاحفة، بعدما وصلته كرة من ركلة حرة مرت عبر عدد من لاعبي كريستال بالاس قبل أن تستقر في المرمى.

وبهذا الفوز، وجه مانشستر يونايتد ضربة قوية لطموحات كريستال بالاس على أرضه، وواصل في الوقت ذاته محاولته للعودة بقوة إلى مراكز المنافسة الأوروبية في البريميرليغ.

Skynews
