حارس تشيلسي يستفز لامين يامال: كوكوريا وضعك "في جيبه"

أكد الإسباني روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي أن مواطنه مارك كوكوريا نجح في إيقاف خطورة لامين يامال نجم برشلونة خلال مباراتهما في دوري أبطال أوروبا، قائلًا إن زميله وضع لاعب الفريق الكتالوني "في جيبه".

وسقط برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء، ليواصل نتائجه السلبية بعد تعادله مع كلوب بروغ في المباراة السابقة من البطولة.

وقال روبرت سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": مارك كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه.

وشدّد سانشيز، في تصريحات نقلها برنامج "التشيرينغيتو"، على أن تشيلسي المرشح للفوز بلقب بطل دوري الأبطال، وليس برشلونة.

من جانبه قال الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي: إنه انتصار كبير، خاصة لأنه كان على حساب برشلونة، ولكن لم يتغير أي شيء فيما يخص هوية فريقنا وما يمكننا تحقيقه.