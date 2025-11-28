living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تحطم الطائرة ووفاة اللاعبين.. شابيكوينسي يعود للدوري البرازيلي

28
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اجتاح مشجعون أرض الملعب بعدما نجح شابيكوينسي في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين ليعود الفريق إلى أكبر مسابقة محلية في البلاد بعد تسع سنوات من حادث تحطم طائرة أودى بحياة معظم لاعبي الفريق وطاقمه الفني.

واستعاد شابيكوينسي مكانه في دوري الدرجة الأولى بفوزه 1-صفر على أتليتيكو جويانينسي في دوري الدرجة الثانية.

وتصدرت أخبار الفريق القادم من مدينة صغيرة عناوين الأخبار في نوفمبر 2016 حين تحطمت طائرته وهو في طريقه إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا، مما أودى بحياة 71 من أصل 77 راكباً، بما في ذلك معظم اللاعبين والطاقم الفني.

وتعافى النادي سريعاً بعد الحادث، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء في عامي 2017 و2018. ومع ذلك، تراجع الأداء في المواسم اللاحقة، مما أدى إلى هبوطه في عامي 2019 و2021.

وسبق أن حقق شابيكوينسي الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2013، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء لست سنوات متتالية قبل أن يعود لأكبر مسابقة محلية في 2020 بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ويمثل أحدث صعود للفريق الموسم الثامن في دوري الأضواء للنادي عبر تاريخه.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout