بعد تحطم الطائرة ووفاة اللاعبين.. شابيكوينسي يعود للدوري البرازيلي

اجتاح مشجعون أرض الملعب بعدما نجح شابيكوينسي في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين ليعود الفريق إلى أكبر مسابقة محلية في البلاد بعد تسع سنوات من حادث تحطم طائرة أودى بحياة معظم لاعبي الفريق وطاقمه الفني.

واستعاد شابيكوينسي مكانه في دوري الدرجة الأولى بفوزه 1-صفر على أتليتيكو جويانينسي في دوري الدرجة الثانية.

وتصدرت أخبار الفريق القادم من مدينة صغيرة عناوين الأخبار في نوفمبر 2016 حين تحطمت طائرته وهو في طريقه إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا، مما أودى بحياة 71 من أصل 77 راكباً، بما في ذلك معظم اللاعبين والطاقم الفني.

وتعافى النادي سريعاً بعد الحادث، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء في عامي 2017 و2018. ومع ذلك، تراجع الأداء في المواسم اللاحقة، مما أدى إلى هبوطه في عامي 2019 و2021.

وسبق أن حقق شابيكوينسي الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2013، وحافظ على مكانته في دوري الأضواء لست سنوات متتالية قبل أن يعود لأكبر مسابقة محلية في 2020 بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ويمثل أحدث صعود للفريق الموسم الثامن في دوري الأضواء للنادي عبر تاريخه.