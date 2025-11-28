4 سنوات من الظلام.. فضيحة جديدة تطيح رمضان صبحي

A + A -

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرارا بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المصري، لمدة 4 سنوات، على خلفية تلاعبة في عينة المنشطات الخاصة به.

وقال مصدر في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء، إنهم تلقوا بالفعل إخطارا بإيقاف رمضان صبحي على أن يتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمر.

وكانت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت الطعن أمام كاس على قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي من المنشطات والذي صدر في يوليو عام 2024 والتي قضت بالحكم السابق.