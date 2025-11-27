living cost indicators
بثنائية على موريتانيا.. الكويت تحجز مقعدها في كأس العرب

27
NOVEMBER
2025
فاز المنتخب الكويتي على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر.

بدأ "الأزرق" اللقاء بقوة، ونجح في التسجيل مبكرا عبر لاعبه محمد دحام الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد ضغط هجومي مكثف.

وفي الدقيقة 23 عزز المنتخب الكويتي تقدمه بهدف ثان جاء عبر نوح محمد لاعب موريتانيا بالخطأ في مرماه، ليمنح الكويت أفضلية مريحة استمرت حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، يحجز منتخب الكويت مقعده في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025، والتي تضم منتخبات مصر والإمارات والأردن.

نظام البطولة

تقام النسخة المقبلة من كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا، حيث ضمنت 9 منتخبات التأهل المباشر، بينما تحدد المقاعد السبعة المتبقية عبر ملحق التصفيات الذي يضم 14 منتخبًا تتنافس على بطاقات العبور.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر تونس الفائز من سوريا وجنوب السودان الفائز من فلسطين وليبيا.

المجموعة الثانية: المغرب السعودية الفائز من عمان والصومال الفائز من اليمن وجزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر الأردن الإمارات الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر العراق الفائز من البحرين وجيبوتي الفائز من لبنان والسودان.

Skynews
