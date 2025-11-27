فلسطين إلى كأس العرب 2025 بعد تخطي ليبيا بضربات الحظ

A + A -

لحق منتخب فلسطين بركب المتأهلين لبطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وانتزع منتخب فلسطين بطاقة التأهل بعد فوزه 4-3 على ليبيا بركلات الترجيح، في إطار مباريات التصفيات التي أقيمت مساء الثلاثاء في الدوحة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وبهذا الفوز ينضم منتخب فلسطين إلى المجموعة التي تضم قطر "منظم البطولة"، وتونس وصيف النسخة الماضية 2021، وسوريا التي تأهلت بالفوز على جنوب السودان في مباراة أُقيمت بالتوقيت نفسه.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فإن الفريقين أضاعا العديد من الفرص المحققة على المرميين، خاصة المنتخب الفلسطيني الذي هدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة للاعبيه عدي الدباغ وحامد حمدان وتامر صيام وزياد قنبر، ومصعب البطاط قائد الفريق الذي أهدر انفرادا تاما بالمرمى.

وكذلك تألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة في التصدي لعدد من المحاولات الليبية أمام عز الدين المريمي، وأضاع فاضل سلامة انفرادا تاما بالمرمى.

وفي ركلات الترجيح، نجح عدي الدباغ وحامد حمدان ومحمد صالح في تسجيل أول ثلاث ركلات للفريق الفلسطيني، بينما أضاع ميشيل تيرمانيني الركلة الرابعة، ونجح الفدائي في تسجيل الركلة الخامسة.

أما منتخب ليبيا فقد أضاع علي يوسف أول ركلة، بينما سجل حسين طقطق وعبد العزيز علي وإسماعيل التاجوري ثلاث ركلات متتالية، قبل أن يطيح مروان الحبشي بالركلة الخامسة خارج إطار المرمى.

وبعد تأهله، سيلعب منتخب فلسطين مباراته الأولى أمام العنابي القطري، وبعدها سيلاقي منتخب تونس وصيف النسخة الماضية في مواجهة قوية، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة سوريا.