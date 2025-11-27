living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فلسطين إلى كأس العرب 2025 بعد تخطي ليبيا بضربات الحظ

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لحق منتخب فلسطين بركب المتأهلين لبطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وانتزع منتخب فلسطين بطاقة التأهل بعد فوزه 4-3 على ليبيا بركلات الترجيح، في إطار مباريات التصفيات التي أقيمت مساء الثلاثاء في الدوحة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وبهذا الفوز ينضم منتخب فلسطين إلى المجموعة التي تضم قطر "منظم البطولة"، وتونس وصيف النسخة الماضية 2021، وسوريا التي تأهلت بالفوز على جنوب السودان في مباراة أُقيمت بالتوقيت نفسه.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فإن الفريقين أضاعا العديد من الفرص المحققة على المرميين، خاصة المنتخب الفلسطيني الذي هدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة للاعبيه عدي الدباغ وحامد حمدان وتامر صيام وزياد قنبر، ومصعب البطاط قائد الفريق الذي أهدر انفرادا تاما بالمرمى.

وكذلك تألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة في التصدي لعدد من المحاولات الليبية أمام عز الدين المريمي، وأضاع فاضل سلامة انفرادا تاما بالمرمى.

وفي ركلات الترجيح، نجح عدي الدباغ وحامد حمدان ومحمد صالح في تسجيل أول ثلاث ركلات للفريق الفلسطيني، بينما أضاع ميشيل تيرمانيني الركلة الرابعة، ونجح الفدائي في تسجيل الركلة الخامسة.

أما منتخب ليبيا فقد أضاع علي يوسف أول ركلة، بينما سجل حسين طقطق وعبد العزيز علي وإسماعيل التاجوري ثلاث ركلات متتالية، قبل أن يطيح مروان الحبشي بالركلة الخامسة خارج إطار المرمى.

وبعد تأهله، سيلعب منتخب فلسطين مباراته الأولى أمام العنابي القطري، وبعدها سيلاقي منتخب تونس وصيف النسخة الماضية في مواجهة قوية، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة سوريا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout