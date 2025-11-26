living cost indicators
أبطال آسيا.. الهلال يتأهل للأدوار الإقصائية بفوزه على الشرطة

26
NOVEMBER
2025
استعاد الهلال السعودي صدارة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بفضل فوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي 4-صفر،الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وتأهل الهلال إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، في خطوة ترسخ عزمه على مطاردة حلم الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي سجل هدفين للهلال، بواقع هدف في كل شوط.

وافتتح ليوناردو التسجيل للزعيم في الدقيقة 45، ثم أضاف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يعود ليوناردو ويسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق السعودي في الدقيقة 75، ثم أحرز البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من خمسة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة، متفوقا بنقطتين على الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير عقب تلقيه الهزيمة الرابعة مقابل تعادل وحيد.

Skynews
{{article.title}}
