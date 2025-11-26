غوارديولا يعترف بالخطأ: هذا سبب الخسارة أمام ليفركوزن

A + A -

اعترف المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا، إنه أجرى الكثير من التغييرات قادت إلى خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وفاجأ غوارديولا الجميع بإجراء 10 تغييرات على التشكيل الذي خسر أمام نيوكاسل 1-2 قبل أيام، تاركا إيرلنغ هالاند وفيل فودين وجانلويجي دوناروما وآخرين على دكة بدلاء مليئة بالنجوم.

وقال غوارديولا: "تغييرات كثيرة للغاية. كنت دائما أؤمن أنه في المواسم الطويلة، ومع اللعب كل يومين، يجب أن يشارك الجميع، لكن ربما كان ذلك أكثر من اللازم".

وتابع: "بالنظر إلى النتيجة لعبوا بهدف عدم ارتكاب الأخطاء بدلا من اللعب بالطريقة التي كان ينبغي أن نلعب بها. عندما تفكر في تجنب الإضرار بالفريق فلن تكون حرا بما يكفي لتلعب براحة، سواء مع الكرة أو بدونها. كنا قريبين، لكن لم نكن شرسين بما يكفي، وهم فريق جيد حقا".

وأكد المدرب الإسباني: "أتحمل المسؤولية كاملة، لكنني رأيتهم وأحب أن يكون الجميع مشاركا. عندما تكون لاعب كرة قدم ولا تلعب 5 أو 6 أو 7 مباريات يكون ذلك صعبا، لكن ربما كان الأمر مبالغا فيه".

وأكد غوارديولا أن لاعبيه الأساسيين من المحتمل أنهم كانوا سيلعبون بثقة أكبر، لكنه تجنب الإجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان هذا الأداء يثير تساؤلات حول عمق تشكيلته.

وقال: "من المستحيل أن تعتقد أنهم ليسوا جيدين. أحتاج لكل لاعب كجزء من المجموعة".

وتابع: "شعرت من حدسي أن الفريق يتدرب بشكل جيد، وأن لديهم طاقة مذهلة، فلننطلق. دوري أبطال أوروبا في المتناول نحن في موقف جيد".