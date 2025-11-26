A + A -

حصل النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على جائزة "بيتشيتشي" لموسم 2024-2025، التي يتم منحها لأفضل هداف في الدوري الإسباني لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الاثنين.وقدم مبابي أداءً رائعاً في باكورة مواسمه مع ريال مدريد، وحصل على هذه الجائزة بعد تسجيله 31 هدفاً في الدوري الإسباني، وبفضل ذلك الأداء، نال أيضاً جائزة الحذاء الذهبي.ورغم تألق مبابي في الموسم الماضي بالمسابقة، فإن الريال عجز عن التتويج باللقب، بعدما حل في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منافسه اللدود برشلونة، الذي توج باللقب.ويواصل مبابي تعزيز سجله التهديفي المذهل مع ريال مدريد، حيث يتصدر حالياً ترتيب أفضل هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم عقب تسجيله 13 هدفاً في أول 13 مرحلة بالمسابقة.وكان مبابي انضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال صيف عام 2024، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.يشار إلى أن الريال يتربع حاليا على قمة ترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة، صاحب المركز الثاني.