"البيانات لا تكذب".. دراسة أميركية تكشف عمر رونالدو الفسيولوجي

يبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصغر سناً بكثير من عمره الحقيقي، حيث يبهر قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم الجميع ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضا بقدراته البدنية التي تتحدى سنه، وهو في عمر الأربعين.وكشفت بيانات نشرتها مختبرات (ووب) الأميركية، وهي علامة تجارية متخصصة في أجهزة تتبع اللياقة البدنية، أن العمر الفسيولوجي لرونالدو يبلغ 28.7 عاماً فقط، أي أصغر من عمره الحالي باثني عشر عاماً.وتحلل المختبرات الأميركية تسعة معايير تتعلق بالنوم والتمارين والحالة البدنية، بما في ذلك جودة النوم والنشاط البدني ومناطق معدل ضربات القلب وكتلة الجسم.وكشفت البيانات البيومترية أن جسم رونالدو "مهيأ بشكل مثالي للنوم الأمثل والتعافي والأداء وطول العمر"، ويظهر تحليل (هوما-أيه آر)، الذي يقيس كفاءة الأنسولين في إنتاج الطاقة، أن النجم المخضرم يتمتع "بتحكم أيضي فائق، يغذي العضلات، ويحافظ على استقرار الطاقة، ويطيل عمره".حتى مستويات الهيموجلوبين لديه تظهر "قدرة تحمل وقدرة هوائية استثنائية، حتى في ذروة كل مباراة".من جانبه، أبدى رونالدو سعادته بهذه النتائج في حسابه الخاص على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، حيث رد ساخراً "البيانات لا تكذب".يذكر أن رونالدو، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 12 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، شارك في 12 مباراة مع النصر بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، أحرز خلالها 11 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه، علما بأنه قاد منتخب البرتغال مؤخرا للصعود لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.