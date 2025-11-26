لاعبو ريال مدريد ينقلبون على تشابي ألونسو

A + A -

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الاثنين، أن العديد من لاعبي ريال مدريد منزعجين من طريقة تشابي ألونسو ولا يرغبون في استمراره مدرباً للفريق، وهو ما قاد إلى سلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يتمكن النادي الأبيض من تذوق طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات.وكان ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، قد تعادل مع إلتشي 2-2، يوم الأحد، ليتقلص فارق النقاط مع برشلونة الثاني إلى نقطة واحدة، بعدما كان متقدماً بفارق 5 نقاط، إلا أن الفريق تعادل في المباراة الماضية أيضاً مع رايو فاييكانو، وقبلها خسر ضد ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا.وأوضحت صحيفة "ماركا" أن تشابي ألونسو فقد السيطرة على غرفة الملابس وظهر ذلك في نتيجة آخر ثلاث مباريات، وقالت في تقريرها على موقعها الإلكتروني: بعض اللاعبين لا يشعرون بالراحة مع أساليب المدرب الإسباني.وكان النادي الأبيض قد انتقل من مدرب كان صديقاً للاعبين ويمنحهم الراحة مثل كارلو أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو الذي يعد مدرب أكثر تركيزاً على الجوانب التكتيكية والتفاصيل الدقيقة، وهو ما لم يعجب لاعبي ريال مدريد.بينما شككت صحيفة "آس" في القرارات التكتيكية لألونسو، وأضافت: يبدو أن شيئاً ما قد انكسر في مدريد تحت قيادة تشابي، الذي تتراجع نتائجه ويبدو أن بعض لاعبيه لا يشعرون بالراحة مع أساليبه، الإشارات التي تصدرها غرفة الملابس ليست جيدة.كما لفتت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غير مقتنع بمسألة أن المدرب تشابي ألونسو يتصرف بحكمة لازمة مع اللاعبين، كما أنه ممتعض من عدم اعتماده بشكل كامل على فينيسيوس، الذي وضعه على الدكة في العديد من المباريات، بما فيها مباراة إلتشي.